FC Bayern verpasst Einzug ins Champions-League-Finale

Madrid: Der FC Bayern München hat am Abend das Rückspiel des Champions-League-Halbfinales bei Real Madrid mit 1:2 verloren. Damit verpasste der deutsche Rekordmeister den Einzug ins Endspiel. Die Münchner führten nach dem Tor von Alphonso Davies bis zur 88. Minute mit 1:0. Doch dann drehten die Spanier die Partie noch. Bei den Bayern sorgte vor allem die Aberkennung des Ausgleichs in der 13. Minute der Nachspielzeit für Frust. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung und gestand nach dem Spiel ein, dass die Unterbrechung ein Fehler gewesen sei. Im Finale im Londoner Wembley Stadion am 1. Juni trifft Real Madrid nun auf Borussia Dortmund.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2024 06:15 Uhr