FC Bayern verliert Spitzenspiel der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt

Nachrichtenarchiv - 21.02.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga ist wieder spannend. Der FC Bayern hat bei Eintracht Frankfurt mit 1:2 verloren. Verfolger Leipzig kann mit einem Sieg heute bei Hertha BSC bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer aus München heranrücken. Dortmund gewann 4:0 bei Tabellenschlusslicht Schalke. Köln verlor gegen Stuttgart 0:1, Mönchengladbach unterlag Mainz 1:2 und Freiburg verlor gegen Union Berlin 0:1.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.02.2021 01:00 Uhr