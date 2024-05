FC Bayern verliert in Stuttgart, Augsburg unterliegt Dortmund

Zum Fußball: Der FC Bayern München hat das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga verloren. Beim VfB Stuttgart unterlag das Team von Trainer Tuchel mit 1:3. Den Treffer für die Bayern erzielte Kane per Elfmeter. Damit sind die Stuttgarter bis auf zwei Punkte an den Tabellenzweiten aus München herangerückt. Der FC Augsburg erlebte bei Borussia Dortmund mit 1:5 ein Debakel. Der VfL Wolfsburg gewann gegen Darmstadt 98 mit 3:0. Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach trennten sich 2:2. - In der zweiten Liga kam Greuther Fürth nicht über ein 3:3 gegen Braunschweig hinaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 18:00 Uhr