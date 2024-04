FC Bayern verliert in Heidenheim - Stuttgart gewinnt in Dortmund

Zum Fußball: Der FC Bayern hat in Heidenheim trotz einer 2:0-Pausenführung noch mit 2:3 verloren. Leverkusen gewann bei Union Berlin 1:0 und baute seinen Vorsprung auf die Münchner auf 16 Punkte aus. Bei einem Heimsieg gegen Bremen am nächsten Wochenende stünde Leverkusen bereits als Meister fest. Das Topspiel des Tages gewann Stuttgart am Abend mit 1:0 in Dortmund. Die weiteren Ergebnisse: Freiburg - Leipzig 1:4, Mainz - Darmstadt 4:0 und Köln - Bochum 2:1. - In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg 0:4 gegen Kiel verloren.

