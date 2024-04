FC Bayern verliert in Heidenheim mit 2:3

Zum Fußball: In der Bundesliga verliert der FC Bayern gegenüber Tabellenführer Leverkusen weiter an Boden. Die Münchner unterlagen trotz einer 2:0-Führung in Heidenheim noch mit 2:3. Zugleich gewann Leverkusen bei Union Berlin 1:0. Außerdem spielten: Freiburg - Leipzig 1:4, Mainz - Darmstadt 4:0 und Köln - Bochum 2:1. - In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg 0:4 gegen Kiel verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 18:00 Uhr