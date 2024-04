FC Bayern verliert in Heidenheim 2:3 - Leverkusen siegt in Berlin

Zum Fußball: Der FC Bayern hat in Heidenheim trotz einer 2:0-Pausenführung noch mit 2:3 verloren. Leverkusen gewann bei Union Berlin 1:0 und baute seinen Vorsprung auf die Münchner auf 16 Punkte aus. Bei einem Heimsieg gegen Bremen am nächsten Wochenende stünde Leverkusen bereits als Meister fest. Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: Freiburg - Leipzig 1:4, Mainz - Darmstadt 4:0 und Köln - Bochum 2:1. - In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg 0:4 gegen Kiel verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 20:15 Uhr