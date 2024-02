FC Bayern verliert in der Champions League gegen Lazio Rom 0:1

Zum Fußball: Im Achtelfinalhinspiel der Champions League hat der FC Bayern am Abend eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Münchner verloren auswärts nach einem Elfmeter gegen Lazio Rom mit 0 zu 1. In der zweiten Partie des Abends gewann Paris St. German gegen Real Sociedad mit 2 zu 0. In der Europa League muss heute Abend der SC Freiburg ran. Die Breisgauer sind zu Gast beim französischen Klub RC Lens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 09:00 Uhr