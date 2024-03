FC Bayern verliert in Bundesliga 0:2 gegen Borussia Dortmund

München: Der FC Bayern kann den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga wohl endgültig abschreiben. Die Münchner verloren am Abend zu Hause gegen Dortmund mit 0:2. Sie haben sieben Spieltage vor Schluss schon 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen, der 2:1 gegen Hoffenheim gewann. Mönchengladbach verlor gegen Freiburg 0:3, Frankfurt und Union Berlin trennten sich 0:0, Leipzig und Mainz ebenfalls 0:0, Bremen verlor 0:2 gegen Wolfsburg. In der zweiten Liga spielte Nürnberg bei Hertha BSC 3:3.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 00:00 Uhr