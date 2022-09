FC Bayern verliert in Augsburg

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: Im Abendspiel der Bundesliga hat Mönchengladbach gegen Leipzig 3:0 gewonnen. Unterdessen hadert der FC Bayern mit seiner 0:1-Niederlage in Augsburg. Mittelstürmer Müller sprach nach vier Spielen ohne Sieg von einem "katastrophalen Trend". Die weiteren bisherigen Ergebnisse des Spieltages: Leverkusen - Bremen 1:1 Dortmund - Schalke 1:0 und Stuttgart - Frankfurt 1:3 In der zweiten Liga hat der HSV gestern Abend gegen Düsseldorf mit 2:0 gewonnen - heute spielt unter anderem noch Fürth gegen Paderborn und Regensburg empfängt Sankt Pauli. In der Bundesliga der Frauen gewann Wolfsburg mit 4:0 gegen Essen.

