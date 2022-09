FC Bayern verliert in Augsburg

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga hat der FC-Bayern in Augsburg die erste Niederlage der Saison kassiert. Die Münchner verloren 0:1. Im Revierderby setzte sich Dortmund mit 1:0 gegen Schalke durch. Die Westfalen übernehmen damit, zumindest vorübergehend, die Tabellenführung. Überschattet wurde die Begegnung von einer schweren Verletzung von Nationalspieler Reus. Der 33-jährige knickte bei einem Zweikampf um und wurde mit einer Trage vom Platz gebracht. Die weiteren Ergebnisse: Leverkusen - Bremen 1:1 Stuttgart - Frankfurt 1:3 In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg in Darmstadt 0:2 verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 18:00 Uhr