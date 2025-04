FC Bayern verliert Hinspiel in der Champions League mit 1:2

In der Fußball-Champions League hat der FC Bayern das Viertelfinal-Hinspiel gegen Inter Mailand mit 1:2 verloren. Damit stehen die Münchner beim Rückspiel kommende Woche unter Zugzwang. Mailand ging in der ersten Hälfte in Führung, Müller konnte in der 85. Minute ausgleichen. Doch dann traf Inter noch einmal.

