FC Bayern verliert bei Hoffenheim 1:4

Grüne feiern Stichwahl-Erfolge in NRW

Düsseldorf: Bei den Bürgermeister-Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen haben die Grünen drei Großstädte für sich gewonnen. So regieren sie nun in Aachen, der Heimatstadt des CDU-Ministerpräsidenten Laschet. Auch die alte Bundeshauptstadt Bonn hat nun eine grüne Oberbürgermeisterin, ebenso wie die 350.000-Einwohner-Stadt Wuppertal. SPD und CDU feierten ebenfalls Stichwahlerfolge. Die Union konnte die Wahl in der Landeshauptstadt Düsseldorf für sich entscheiden. Auch die klassischen Arbeiterstädte Oberhausen und Mülheim an der Ruhr sind jetzt wohl CDU-regiert. Die SPD konnte in Dortmund erneut gewinnen - dort stellt sie seit 1946 die Stadtspitze. In Köln ist die parteilose Amtsinhaberin Reker wiedergewählt. Noch sind aber nicht alle Ergebnisse offiziell.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.09.2020 21:00 Uhr