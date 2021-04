FC Bayern verliert 2:3 gegen Paris Saint Germain

Das Wetter in Bayern: Zunächst noch Schneefall, in den nächsten Tagen freundlicher

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht zunächst wechselhaft mit Schneefällen und windig. Tiefstwerte +1 bis -2 Grad. In den nächsten Tagen bis Samstag teils bewölkt, teils freundlich, in Südbayern mitunter längerer Sonnenschein. Nächtliche Tiefstwerte +6 bis -6 Grad; Höchstwerte morgen 2 bis 9, in den folgenden Tagen 11 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.04.2021 17:00 Uhr