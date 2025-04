FC Bayern verlängert Vertrag mit Thomas Müller nicht

München: Der FC Bayern wird im Sommer seine Zusammenarbeit mit Thomas Müller beenden. Der Fußball-Weltmeister von 2014 teilte am Vormittag in den sozialen Medien mit, der am Saisonende auslaufende Vertrag werde nicht mehr verlängert. Das entspreche zwar nicht seinen persönlichen Wünschen, so Müller. Aber dafür habe sich der Verein bewusst entschieden. Der 35-Jährige erklärte, er respektiere den Schritt des FC Bayern München. Wo seine Zukunft liegt und ob er seine aktive Karriere woanders fortsetzen wird, verriet der 35-Jährige zunächst nicht. Der Bayer ist seit 25 Jahren beim Verein und seit 17 Jahren Profi.

