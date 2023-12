FC Bayern unterliegt 1:5 in Frankfurt

Frankfurt: Der FC Bayern hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. In Frankfurt kassierten die Bayern eine 1:5-Niederlage. Beim FC Augsburg ging gleichzeitig die Serie ohne Niederlagen zu Ende. 0:2 lautete das Ergebnis in Bremen. Augsburg damit weiter auf Tabellenplatz 9. Außerdem spielten: Union Berlin - Mönchengladbach 3:1, Wolfsburg - Freiburg 0:1 und Heidenheim - Darmstadt 3:2. Im Abendspiel unterlag Dortmund zuhause Leipzig mit 2:3.

