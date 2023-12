FC Bayern unterliegt 1:5 in Frankfurt

Frankfurt: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern die erste Saisonniederlage kassiert. In Frankfurt verloren die Bayern 1:5. Damit bleiben die Münchner auf Platz zwei der Tabelle. Augsburg musste ebenfalls eine Niederlage einstecken: 0:2 das Ergebnis in Bremen. Außerdem spielten: Union Berlin - Mönchengladbach 3:1, Wolfsburg - Freiburg 0:1 und Heidenheim - Darmstadt 3:2. In der zweiten Liga ist die Erfolgsserie von Greuther Fürth gerissen. Nach zuletzt fünf Siegen hintereinander kam die Spielvereinigung zuhause nicht über ein 1:1 gegen Magdeburg hinaus. Die weiteren Ergebnisse: Kaiserslautern - Hertha BSC 1:2 und Hamburg - Paderborn 1:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 18:00 Uhr