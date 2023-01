FC Bayern und RB Leipzig trennen sich 1:1 unentschieden

Kurzmeldung ein/ausklappen Kaniber wirft Özdemir Desinteresse an Landwirtschaft vor

München: Bayerns Agrarministerin Kaniber hat der Bundesregierung Desinteresse an der Landwirtschaft vorgeworfen. Minister Özdemir wolle die Tierhaltung nicht um-, sondern abbauen. Den Grünen seien die Schweinehalter offenbar egal, so Kaniber in der Augsburger Allgemeinen. Wenn den Bauern beim Umbau der Betriebe nicht geholfen werde, setze sich die Abwanderung der Erzeugung ins Ausland fort. Die sogenannte Borchert-Kommission habe die Kosten für einen Umbau hin zu mehr Tierwohl auf vier Milliarden Euro pro Jahr beziffert, so die CSU-Politikerin. Özdemir wolle stattdessen nur eine Milliarde in vier Jahren bereitstellen. Das beklagt auch der Präsident des bayerischen Bauernverbands, Günther Felßner. Er sagte dem BR, Schweinefleisch werde vielleicht bald nicht mehr hier produziert und stattdessen billiger aus Spanien importiert. Dort würden die Tiere aber schlechter gehalten als bei uns in Bayern. Solche Zusammenhänge verkenne Özdemir.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 07:00 Uhr