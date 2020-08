FC Bayern und Paris liefern sich spannendes Duell im Champions-League-Finale

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: Beim Champions-League-Finale liefern sich der FC Bayern München und Paris Saint-Germain ein spannendes Duell. Obwohl es einige Chancen auf beiden Seiten gab, ist in der ersten Halbzeit kein Tor gefallen. Jerome Boateng musste verletzungsbedingt gegen Niklas Süle ausgewechselt werden. Der FC Bayern kann zum dritten Mal den Titel in der Fußball Champions League gewinnen. Für die Münchner wäre es außerdem zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Meisterschaft, DFB Pokal und Champions League.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 22:00 Uhr