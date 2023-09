FC Bayern und FC Augsburg gewinnen ihre Bundesligaspiele

München: Der FC Bayern steht nach einem Torfestival zumindest bis morgen an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Die Münchner besiegten den VfL Bochum 7:0. Dreifachtorschütze Harry Kane stellte einen Vereinsrekord auf. Sieben Tore in den ersten fünf Spielen hat in der Klubhistorie noch kein Spieler geschafft. Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach - Leipzig 0:1, Dortmund - Wolfsburg 1:0 und Union Berlin - Hoffenheim 0:2 Am siebten Spieltag der zweiten Bundesliga haben sich FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig 2:2 getrennt. Greuther Fürth gewann zu Hause gegen den Karlsruher SC 4:3. Wehen Wiesbaden unterlag Elversberg 0:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 19:00 Uhr