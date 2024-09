FC Bayern und Bayer Leverkusen trennen sich in der Fußball-Bundesliga 1:1

München: Im Topspiel der Fußball-Bundesliga haben der FC Bayern und Bayer Leverkusen Unentschieden gespielt - am Ende hieß es 1:1. Augsburg verlor in Leipzig mit 0:4, Sankt Pauli gewann in Freiburg mit 3:0, Heidenheim in Mainz mit 2:0 und Mönchengladbach gegen Union Berlin mit 1:0. Wolfsburg und Stuttgart trennten sich 2:2. -- In der Zweiten Fußball-Bundesliga bleibt Jahn Regensburg auf dem letzten Tabellenplatz. Die Oberpfälzer kamen zuhause gegen Kaiserslautern nicht über ein 0:0 hinaus. Außerdem spielten: Darmstadt - Magdeburg 1:2 und Hamburger SV - Paderborn: 2:2. Im Abendspiel gewann Schalke 04 bei Preußen Münster 2:1.

