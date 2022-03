FC Bayern trifft in Champions-League-Viertelfinale auf Villareal

Nyon: In der Fußball-Champions League trifft der FC Bayern im Viertelfinale auf den spanischen Außenseiter FC Villareal. Das hat am Mittag die Auslosung am Sitz der UEFA in Nyon ergeben. Das Hinspiel findet am 5. oder 6. April in Spanien statt, das Rückspiel am 12. oder 13. April in München. Der Sieger des Duells bekommt es im Halbfinale mit dem FC Liverpool oder Benfica Lissabon zu tun.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2022 13:00 Uhr