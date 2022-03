FC Bayern trifft in Champions-League auf Villarreal

Nyon: In der Fußball-Champions League trifft der FC Bayern im Viertelfinale auf den spanischen Außenseiter FC Villarreal. Das hat am Mittag die Auslosung am Sitz der UEFA in Nyon ergeben. Das Hinspiel findet am 6. April in Spanien statt, das Rückspiel am 12. April in München. Ausgelost wurde auch das Viertelfinale der Europa League. Leipzig spielt gegen Bergamo und Frankfurt gegen Barcelona.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.03.2022 14:15 Uhr