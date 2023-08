FC Bayern trifft in Champions League auf Manchester United

Monaco: Der FC Bayern trifft in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League auf Manchester United, Kopenhagen und Galatasaray. Das hat die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA ergeben. Borussia Dortmund muss in seiner Gruppe unter anderem gegen Paris St. Germain ran. Leipzig trifft - neben zwei weiteren Teams - auf Manchester City und Union Berlin bekam als schwierigsten Gegner Real Madrid zugelost. Erster Spieltag in der Champions League ist am 19. und 20. September.

