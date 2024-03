FC Bayern trifft im Champions League-Viertelfinale auf Arsenal

Nyon: Im Viertelfinale der Fußball-Championsleague trifft der FC Bayern auf Arsenal London. Das hat die Auslosung der UEFA in der Schweiz ergeben. Borussia Dortmund bekommt es mit Atlético Madrid zu tun. Die Hinspiele sind am 9. und 10.April geplant, die Rückspiele eine Woche später. Die beiden deutschen Mannschaften spielen zunächst auswärts. - Im Viertelfinale der Europa League tritt der Bundesliga Spitzenreiter Bayer Leverkusen gegen West Ham United an. Die Partien werden am 11. und 18.April ausgetragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 16:00 Uhr