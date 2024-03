FC Bayern trifft im Champions League-Viertefinale auf Arsenal

Nyon: In der Fußball-Champions-League sind die Viertelfinalpartien ausgelost worden. Für die zwei verbliebenen deutschen Teams wurden in Nyon in der Schweiz folgende Begegnungen ermittelt: Der FC Bayern München spielt gegen den FC Arsenal und Borussia Dortmund gegen Atlético Madrid. - Auch in der Europa-League sind weitere Begegnungen ausgelost worden. Einzig verbliebene deutsche Mannschaft ist Bayer Leverkusen. Das Team wird im Viertelfinale auf die englische Mannschaft von West Ham United treffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2024 13:45 Uhr