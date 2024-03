FC Bayern trifft im Champions League-Viertefinale auf Arsenal

Nyon: In der Fußball-Champions-League sind die Viertelfinalpartien ausgelost worden. Für die zwei verbliebenen deutschen Teams wurden in Nyon in der Schweiz folgende Begegnungen ermittelt: Der FC Bayern München wird zu Gast beim FC Arsenal sein und Borussia Dortmund wird im Hinspiel auswärts auf Atlético Madrid treffen. Sollten die Bayern weiterkommen, spielt die Mannschaft von Trainer Tuchel im Halbfinale gegen den Sieger aus der Partien Real Madrid gegen Manchester City. Die Dortmunder müssten gegen Paris Saint Germain oder den FC Barcelona antreten wenn sie es ins Halbfinale schaffen. Auch in der Europa-League sind weitere Begegnungen ausgelost worden. Einzig verbliebene deutsche Mannschaft ist Bayer Leverkusen. Das Team wird im Viertelfinale auf die britsche Mannschaft von West Ham United treffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.03.2024 13:45 Uhr