FC Bayern trennt sich wegen Rassismusvorwürfen von Jugendtrainer

Infektiologe bestätigt zunehmende Corona-Fälle bei Jüngeren

München: Der Regensburger Infektiologe Professor Salzberger zeigt Verständnis für die Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Spahn, private Feiern wieder einzuschränken. Es gebe ja durchaus einige Corona-Ausbrüche in letzter Zeit, die auf Feste oder Familienfeiern zurückzuführen seien, sagte Salzberger der Rundschau im BR-Fernsehen. Insofern sei dies in der Tat eine Quelle, die Probleme macht. Zugleich verwies er darauf, dass man derzeit eine Verschiebung des Virus zu jüngeren Menschen sehe. Das erkläre die Entwicklung, dass zwar die Infizierten-, aber nicht die Totenzahlen steigen. Mit Blick auf Urlauber sagte Salzberger, an einem Strand, an dem sich die Abstände einhalten ließen, sei es tatsächlich weniger gefährlich als an einem proppenvollen Marienplatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 23:00 Uhr