FC Bayern trauert um Ehrenpräsident Scherer

München: Der FC Bayern trauert um seinen langjährigen Vereins- und Ehrenpräsidenten Fritz Scherer. Er ist heute im Alter von 85 Jahren in München gestorben. Das hat der Verein mitgeteilt. Der amtierende Präsident Hainer bezeichnete Scherer als Architekt des Vereins. Mit ihm seien zentrale Weichen des Klubs gestellt worden, ohne die der FC Bayern niemals da stehen würde, wo er heute stehe. Ehrenpräsident Hoeneß würdigte Scherer als Präsidenten, mit dem der Klub in neue Sphären vorgestoßen sei. Scherer arbeitete mehr als 30 Jahre lang in verschiedenen Gremien des Vereins, unter anderem als Schatzmeister. Von 1985 bis 1994 war der gebürtige Augsburger dann als Vorgänger von Franz Beckenbauer Präsident des FC Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 12:00 Uhr