FC Bayern suspendiert Mané wegen Fehlverhaltens für ein Spiel

Baerbock wirbt für Deeskalation zwischen China und Taiwan

Tianjin: Bei ihrem Besuch in China hat sich Außenministerin Baerbock für eine Entspannung im Taiwan-Konflikt eingesetzt. Die Lage in der Straße von Taiwan könne Deutschland nicht egal sein, so Baerbock, rund 70 Prozent der Halbleiter-Lieferungen gingen durch die Meerenge. "Freie Zufahrt ist in unserem eigenen wirtschaftlichen Interesse", sagte sie wörtlich. Eine militärische Eskalation sei ein Worst-case-Szenario weltweit, besonders für die Industrie- und Wirtschaftsnation Deutschland. Damit reagiert die Grünen-Politikerin auch auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron: Dieser hatte nach seinem China-Besuch angedeutet, dass die EU in einem Konflikt neutral bleiben könnte. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat eine militärische Eroberung nicht ausgeschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.04.2023 18:15 Uhr