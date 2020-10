FC Bayern stetzt sich im DFB-Pokal beim Fünftligisten Düren durch

Bayerns Gastronomie protestiert gegen schärfere Corona-Vorschriften

München: Die bayerischen Gastronomen protestieren dagegen, dass die Staatsregierung die Corona-Beschränkungen erneut verschärft hat. Konkret geht es um die Sperrstunde ab 23 Uhr, die ab übermorgen in Städten mit einem Inzidenzwert von 35 gelten wird. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche müssen Wirtshäuser sogar schon um 22 Uhr schließen. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga kritisierte das vehement. Landesgeschäftsführer Geppert sagte, wenn Wirtshäuser früher schließen müssten, feierten die Gäste privat - ohne jede Kontrolle. Wörtlich fügte er hinzu: "Ständig wird gesagt, dass vor allem Feiern im privaten Bereich problematisch seien. Gleichzeitig verkürzt man jetzt den organisierten Bereich in der Gastronomie." Die Staatsregierung hat am Nachmittag auch die Maskenpflicht in stark betroffenen Regionen verschärft - und die Teilnehmerzahl bei privaten Veranstaltungen und Feiern weiter verringert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2020 21:00 Uhr