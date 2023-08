FC Bayern stellt Kane offiziell vor

München: Der FC Bayern wird seinen neuen Stürmer Harry Kane heute offiziell vorstellen. Der 30 Jahre alte Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft hatte im Supercup gegen DFB-Pokalsieger Leipzig gestern Abend seinen ersten Einsatz, konnte aber die 0:3 Niederlage der Bayern nicht abwenden. Nach wochenlangem Ringen mit seinem früheren Verein Tottenham Hotspur war Kane am Freitag in München gelandet und hatte den Medizincheck absolviert. Am Samstagvormittag vermeldeten die Bayern dann endlich den Vollzug des Transfers. Er ist mit einer Ablösesumme von über 100 Millionen Euro der nun teuerste Bayern-Spieler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 04:00 Uhr