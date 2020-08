FC Bayern steht im Fußball-Champions League-Halbfinale

Curevac legt in New York erfolgreichen Börsenstart hin

New York: Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac hat ein erfolgreiches Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq gefeiert. Die Aktien schlossen an ihrem ersten Handelstag bei 55,90 Dollar, was einem Kurssprung von 249 Prozent entspricht. Zunächst wurden mehr als 13 Millionen Aktien zu jeweils 16 Dollar ausgegeben, so dass dem Unternehmen 213 Millionen Dollar zufließen. Die neuen Investoren können in den Wochen nach der Erstnotiz weitere zwei Millionen Aktien erwerben. Damit würde der Erlös für CureVac auf 245 Millionen Dollar steigen. Mit dem Börsengang erhielt CureVac frisches Geld, das hauptsächlich in den Corona-Impfstoff fließen soll. Nach Unternehmensangaben sollen ab September Ergebnisse einer klinischen Studie vorliegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2020 06:00 Uhr