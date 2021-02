FC-Bayern steht im Finale der Club-WM

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Der FC Bayern hat das Finale der Klub-WM in Katar erreicht. Im Halbfinale setzten sich die Münchner mit 2:0 gegen Al Ahly Kairo aus Ägypten durch. Im Endspiel treffen die Bayern übermorgen auf Tigras aus Mexiko. Im Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga hat Düsseldorf zuhause gegen Kiel 0:2 verloren. Bei den Australian Open sind in der Nacht auch die deutschen Tennisprofis Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann in der ersten Runde ausgeschieden. Von den Männern sind jetzt nur noch Alexander Zverev und Dominik Koepfer dabei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 06:00 Uhr