FC Bayern steht im Achtelfinale des DFB-Pokals

zum Fußball: Der FC Bayern steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Die Münchner gewannen in Mainz mit 4:0. Nürnberg verlor in Hoffenheim 1:2 und ist damit ausgeschieden. Bielefeld schlug Union Berlin mit 2:0 und Darmstadt setzte sich gegen Dresden durch - mit 3:2 nach Verlängerung. Am frühen Abend hatten bereits Frankfurt, Freiburg, Hertha BSC und Bremen die dritte Pokalrunde erreicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2024 01:00 Uhr