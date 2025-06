FC Bayern steht im Achtelfinale der Klub-WM

Miami: Der FC Bayern hat bei der Klub-WM vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Die Münchner setzten sich in der Nacht in Miami mit 2:1 gegen die Boca Juniors aus Argentinien durch, die beiden Tore schossen Kane und Olise. Superstar Musiala wurde nach monatelanger Verletzungspause eingewechselt, musste aber kurz vor Schluss wieder vom Platz, weil er Probleme mit seiner Wade hatte. - Beim letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Benfica Lissabon geht es für die Bayern nur noch um den Gruppensieg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 06:00 Uhr