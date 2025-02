FC Bayern steht im Achtelfinale der Champions League

Dafür hat den Münchnern ein 1:1 gegen Celtic Glasgow gereicht. Celtic war in der 63. Minute in Führung gegangen. In der letzten Minute der Nachspielzeit aber rettete Alphonso Davies mit dem Ausgleichstreffer die Bayern vor der Verlängerung. Überraschend ausgeschieden ist der AC Mailand. Die Italiener kamen zu Hause gegen Feyenoord Rotterdam nicht über ein 1:1 hinaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2025 23:00 Uhr