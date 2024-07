FC Bayern startet Trainingslager am Tegernsee

Zum Fußball: FC Bayern-Trainer Vincent Kompany will sich nicht zur Zukunft einzelner Spieler äußern. Namen gehörten nicht zu seinem Denken, sagte Kompany zum Start des Trainingslagers am Tegernsee. Nachfragen zielten vor allem auf die Nationalspieler Josuha Kimmich, Serge Gnabry und Leon Goretzka ab. Alle drei gelten als Kandidaten für einen Vereinswechsel. Spekulationen darüber hatte Ehrenpräsident Hoeneß am Wochenende befeuert. Er sagte, der FC Bayern werde noch Spieler verkaufen müssen, um sich die Neuzugänge Hiroki Ito, João Palhinha und Michael Olise leisten zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2024 22:00 Uhr