FC Bayern startet mit Sieg in die Champions League

München: In der Fußball-Champions-League hat der FC Bayern zum Start der Gruppenphase 4:3 gegen Manchester United gewonnen. Für Thomas Müller war es ein besonderes Spiel: Er knackte erst als dritter Spieler die 100-Siege-Marke in der Champions League. Zuvor hatte Union Berlin beim spanischen Spitzenclub Real Madrid 0:1 verloren - durch ein Tor der Spanier in der Nachspielzeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2023 06:00 Uhr