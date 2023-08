FC Bayern startet mit Sieg in Bremen in die Bundesliga-Saison

Bremen: Der FC Bayern ist mit einem klaren Sieg in die neue Saison der Fußballbundesliga gestartet. Der Meister gewann in Bremen mit 4:0. Dabei erzielte der Münchner Neuzugang Harry Kane seinen ersten Bundesliga-Treffer. In der zweiten Liga spielten: Wiesbaden - Karlsruhe 1:0 und Kaiserslautern - Elversberg 3:2.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 23:00 Uhr