FC Bayern startet mit Kantersieg in Klub-WM

Zum Sport: Die Fußballer des FC Bayern sind mit einem Torfestival in die Klub-WM gestartet. Gegen das überforderte Team Auckland City aus Neuseeland hieß es am Ende 10:0. Borussia Dortmund startet morgen Abend ins Turnier - gegen Fluminense aus Brasilien. Die Handballer vom SC Magdeburg haben zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League gewonnen. Im deutsch-deutschen Finale gegen die Füchse Berlin hieß es am Ende 32:26 für Magdeburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 06:00 Uhr