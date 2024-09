FC Bayern startet in die neue Champions-League-Saison

München: Am Abend startet die neue Saison in der Fußball-Champions League. Anders als bisher gibt es keine Gruppenphase, sondern eine gemeinsame Liga mit 36 Klubs. Zum Auftakt empfängt der FC Bayern am Abend Dinamo Zagreb. Der VfB Stuttgart feiert sein Comeback in der Königsklasse mit dem Topspiel beim spanischen Titelverteidiger Real Madrid. Auch Leverkusen, Leipzig und Dortmund sind noch diese Woche in der Champions League im Einsatz. Das Finale findet Ende Mai in München statt.

