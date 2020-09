FC Bayern startet doch ohne Zuschauer in Bundesliga

Nachrichtenarchiv - 17.09.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der gestiegenen Corona-Infektionszahlen in München dürfen beim Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 morgen Abend nun doch keine Zuschauer ins Stadion. Das hat die Stadt München entschieden. Davor war mit 7500 Fans in der Arena geplant worden. Der sogenannte Corona-Inzidenz-Wert liegt in der Landeshauptstadt derzeit bei 47 pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Oberbürgermeister Reiter erklärte, für ihn bedeute der stark gestiegene Inzidenzwert, dass München über deutlich einschneidendere Einschränkungen im öffentlichen Leben zumindest nachdenken müsse. Tausende Fans ins Stadion zu lassen, wäre vor diesem Hintergrund ein falsches Signal, so Reiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.09.2020 14:15 Uhr