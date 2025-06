FC Bayern spielt zum Club-WM-Auftakt gegen Auckland City

Cincinnati: Zum Auftakt der Club-WM in den USA trifft der deutsche Fußballmeister FC Bayern auf das Amateurteam von Auckland City aus Neuseeland. Bayern-Traier Kompagny erklärte, das Niveau der Ligen sei schwer zu vergleichen, trotzdem könnten die Amateure gute Ideen haben. Um 18 Uhr unserer Zeit ist Anpfiff. Zur gleichen Zeit steht in Deutschlands Basketball Bundesliga am Abend das erste Finalspiel zwischen dem FC Bayern und Herausforderer Ulm an. Das Finale wird im Modus Best-of-five ausgetragen.

