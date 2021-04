Nachrichtenarchiv - 11.04.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: In der Fußball-Bundesliga hat Dortmund am Abend in Stuttgart 3:2 gewonnen. Zuvor hatte der FC Bayern gegen Union Berlin 1:1 gespielt. Verfolger Leipzig siegte in Bremen 4:1. Frankfurt schlug Wolfsburg 4:3. Hertha BSC und Mönchengladbach trennten sich 2:2.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.04.2021 03:00 Uhr