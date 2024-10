FC Bayern spielt unentschieden in Frankfurt

Frankfurt: In der Bundesliga haben die Fußballer des FC Bayern ein Unentschieden hinnehmen müsssen. Sie spielten in Frankfurt 3:3. Zweiter ist jetzt Leipzig, das 1:0 in Heidenheim gewann.

