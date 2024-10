FC Bayern spielt remis in Frankfurt und behauptet Tabellenführung

Frankfurt: In der Fußballbundesliga hat der FC Bayern die Tabellenführung behauptet. Dafür reichte den Münchnern ein 3:3 in Frankfurt. Allerdings mussten die Bayern in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. Zweiter ist jetzt Leipzig, das 1:0 in Heidenheim gewann. Am Abend stehen sich noch Stuttgart und Hoffenheim gegenüber.

