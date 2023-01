FC Bayern spielt nur Unentscieden - Hertha entlässt Bobic

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz warnt vor "Überbietungswettbewerb" in Debatte um Waffenlieferungen an Ukraine

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat in der Diskussion über weitere Waffenlieferungen in die Ukraine vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt. In einem Interview mit dem "Tagesspiegel" rief er mit Blick auf Forderungen nach Kampfjets zu Besonnenheit auf: Wenn, kaum dass eine Entscheidung getroffen sei, in Deutschland die nächste Debatte beginne, wirke das wenig seriös, so Scholz und erschüttere das Vertrauen in staatliche Entscheidungen. Nach der Zusage Deutschlands, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern, hatte der ukrainische Präsident Selenskyj Kampfflugzeuge erbeten. Scholz betonte, er müsse als Kanzler alles dafür tun, dass aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine kein Krieg zwischen Russland und der Nato wird. Dazu gehöre, so der Kanzler, auch weiter das direkte Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin zu suchen und mit ihm zu telefonieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 07:00 Uhr