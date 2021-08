FC Bayern spielt in Gladbach 1:1

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Fußball: In der Bundesliga ist Meister FC Bayern mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet. Das Team mit seinem neuen Trainer Nagelsmann spielte in Mönchengladbach 1:1. Die Borussia ging in der 10. Minute durch einen Treffer von Plea in Führung. Lewandowski glich kurz vor der Pause für die Bayern aus. Die Ergebnisse aus der zweiten Liga: St. Pauli - HSV 3:2 und Schalke - Aue 1:1.

