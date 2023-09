FC Bayern spielt in der Champions-League gegen Manchester United

München Der FC Bayern München startet am Abend mit einem Spiel gegen Manchester United in die Fußball-Champions-League. Der englische Club gilt als stärkster Gegner in der Gruppe A, in der außerdem Galatasaray Istanbul und Kopenhagen vertreten sind. Beide Teams bestreiten ebenfalls heute ihr Auftaktspiel. In der Gruppe C ist Union Berlin bei Real Madrid zu Gast. Bei den Spaniern sitzt Toni Kroos zunächst auf der Bank, Nationalspieler Antonio Rüdiger ist in der Startelf vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 19:00 Uhr