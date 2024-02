FC Bayern spielt in der Champions League bei Lazio Rom

Rom: In der Fußball-Champions-League ist der FC Bayern heute Abend zu Gast bei Lazio Rom. Kapitän Neuer warnte vor dem Achtelfinal-Hinspiel, man dürfe den Tabellen-Achten der italienischen Liga nicht unterschätzen. Gerade gegen vermeintlich leichtere Gegner hätten die Bayern oft Probleme, außerdem seien italienische Mannschaften stark in der Defensive. Trainer Tuchel sagte, man wolle nach der Niederlage gegen Leverkusen in der Bundesliga in der Königsklasse eine Reaktion zeigen. Anpfiff ist um 21 Uhr.

